Мустафа Сулейман, глава отдела искусственного интеллекта Microsoft, заявил на фестивале Aspen Ideas Festival, что онлайн-контент можно копировать и использовать для обучения моделей искусственного интеллекта, поскольку он является "бесплатным".

Глава отдела искусственного интеллекта компании Microsoft, Мустафа Сулейман, заявил, что контент, распространяемый в Интернете, можно использовать для обучения моделей искусственного интеллекта. Он высказал свою точку зрения на фестивале Aspen Ideas Festival, где намекнул, что онлайн-контент можно копировать и использовать бесплатно. Сулейман также отметил, что для использования конкретных данных необходимо получить разрешение от создателей контента.

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По словам Сулеймана, контент, который находится в открытом доступе в Интернете, можно использовать свободно, поскольку социальный контракт на такое использование существует уже с 90-х годов. Он добавил, что любой может копировать, воссоздавать и воспроизводить контент. Однако есть исключения, когда создатели сайтов, издатели или новостные организации запрещают использование контента в любых других целях, кроме индексации для поиска. В таких случаях мы имеем "серую зону", где вопросы о правомерности использования контента могут быть рассмотрены в суде.

Сулейман также подчеркнул, что компания Microsoft не будет использовать конкретные данные без разрешения их создателей. Он признал, что использование чужих трудов в других целях является неприемлемым. Microsoft и OpenAI в прошлом столкнулись с исками, связанными с нарушением авторских прав.