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ddr22
TP-Link представила трехдиапазонный Wi-Fi 7 маршрутизатор Archer BE19000
Archer BE19000 оснащен также системой безопасности TP-Link HomeShield.

Компания TP-Link представила трехдиапазонный Wi-Fi 7 Gaming Router Archer GE800 BE19000, удостоенный награды CES Innovation Award 2023. Archer GE800 может работать в трех диапазонах со скоростью до 19 Гбит/с, имеет два порта 10 Гбит/с и функции ускорения игр.

Маршрутизатор использует технологию Wi-Fi 7 для снижения задержек, повышения стабильности и создания оптимальной игровой среды. Он также оснащен двумя 10 Гбит/с и четырьмя 2,5 Гбит/с проводными портами, что обеспечивает высокую пропускную способность для каждого подключенного устройства. Маршрутизатор также поддерживает ускорение для игровых устройств, приложений и игровых серверов, а также имеет игровую панель для мониторинга сети и настройки RGB. Archer BE19000 оснащен также системой безопасности TP-Link HomeShield и совместим с EasyMesh для устранения мертвых зон Wi-Fi. Маршрутизатор уже доступен на Amazon по цене $599,99 или ограниченной цене $499,99.

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Пользователи в сети отмечают, что дизайн маршрутизатора похож на башню Саурона из властелина колец, либо на истребитель из звездных войн.

#tp-link
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