Это означает появление в SoC технологии генерации кадров, повышающей производительность в играх.

По слухам, следующее поколение мобильного чипсета Snapdragon 8 Gen 4, разрабатываемого компанией Qualcomm, может быть оснащено новой технологией интерполяции графического процессора (GPU), называемой Frame Generation. Эта технология, которая ранее применялась только в графических процессорах RTX 4000 от NVIDIA и имеет свою версию от AMD, позволяет повысить производительность устройства в играх, создавая искусственные кадры и создавая эффект более высокой частоты кадров. Если слухи окажутся правдой, то это может вывести Snapdragon 8 Gen 4 на новый уровень и превзойти конкурентов, включая Apple A18 и A18 Pro.

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Использование технологии Frame Generation в играх имеет свои недостатки, такие как задержка ввода и визуальное мерцание. Но применение таких технологий, как DLSS-апскейлинг от NVIDIA и FSR 3 Frame Generation от AMD в игре Ghost of Tsushima для ПК показывает, что при правильной оптимизации игры, эти недостатки могут быть устранены.

Согласно одному из источников, поддержка интерполяции графического процессора распространится не только на Snapdragon 8 Gen 4, но и на предыдущие поколения чипсетов - Snapdragon 8 Gen 3 и Snapdragon 8s Gen 3. Это позволит пользователям получить более высокую игровую производительность на устройствах текущего поколения. Чтобы насладиться высокими частотами кадров в играх AAA, разработчики должны будут адаптировать свои игры.

На данный момент некоторые игры с высокой производительностью доступны только на устройствах iOS и iPadOS, что свидетельствует о необходимости усилий со стороны Google и производителей чипсетов, таких как Qualcomm, чтобы заинтересовать разработчиков и поддерживать их игры на разных платформах.