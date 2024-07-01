Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Возможно, Snapdragon 8 Gen 4 будет поддерживать технологию «интерполяции GPU»
Это означает появление в SoC технологии генерации кадров, повышающей производительность в играх.

По слухам, следующее поколение мобильного чипсета Snapdragon 8 Gen 4, разрабатываемого компанией Qualcomm, может быть оснащено новой технологией интерполяции графического процессора (GPU), называемой Frame Generation. Эта технология, которая ранее применялась только в графических процессорах RTX 4000 от NVIDIA и имеет свою версию от AMD, позволяет повысить производительность устройства в играх, создавая искусственные кадры и создавая эффект более высокой частоты кадров. Если слухи окажутся правдой, то это может вывести Snapdragon 8 Gen 4 на новый уровень и превзойти конкурентов, включая Apple A18 и A18 Pro.

реклама

Использование технологии Frame Generation в играх имеет свои недостатки, такие как задержка ввода и визуальное мерцание. Но применение таких технологий, как DLSS-апскейлинг от NVIDIA и FSR 3 Frame Generation от AMD в игре Ghost of Tsushima для ПК показывает, что при правильной оптимизации игры, эти недостатки могут быть устранены.

Согласно одному из источников, поддержка интерполяции графического процессора распространится не только на Snapdragon 8 Gen 4, но и на предыдущие поколения чипсетов - Snapdragon 8 Gen 3 и Snapdragon 8s Gen 3. Это позволит пользователям получить более высокую игровую производительность на устройствах текущего поколения. Чтобы насладиться высокими частотами кадров в играх AAA, разработчики должны будут адаптировать свои игры.

На данный момент некоторые игры с высокой производительностью доступны только на устройствах iOS и iPadOS, что свидетельствует о необходимости усилий со стороны Google и производителей чипсетов, таких как Qualcomm, чтобы заинтересовать разработчиков и поддерживать их игры на разных платформах.

#snapdragon 8 gen 4
+
Написать комментарий (0)
Galaxy S25 может получить SoC MediaTek Dimensity 9400 из-за высокой стоимости Snapdragon 8 Gen 4
Смартфоны Galaxy S25 получат флагманский чипсет MediaTek
Snapdragon 8 Gen 4 с GPU Adreno 830 получит функцию генерации кадров
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Компания Илона Маска вероятно будет вызволять застрявших на МКС астронавтов NASA
9
В Иркутской области построят завод, который планировали еще при СССР
7
На российском заводе "Автотор" научились переделывать обычные машины в электрокары
9
Пентагон продолжит запускать разведывательные дроны над Чёрным морем вопреки предупреждениям России
16
Flightradar24: Тяжелые военно-транспортные Y-20A китайской армии летят в Москву
+
Сразу три крупных предприятия построят свои производства на базе ОЭЗ «Кулибин» — объём инвестиций превышает 8 млрд рублей
+
Российское машиностроение за три года увеличило производство почти вдвое
8
Власти Евросоюза обеспокоены тем, что китайское импортозамещение приводит к потере рынка европейскими компаниями
2
На российском рынке вышел обновлённый Geely Atlas: цена снижена, а ещё никакого Cool в названии
+
Porsche отзывает все электромобили Taycan из-за возможной несправности тормозов
+
Windows 10 будет обновляться до 2030 года, но для этого придется оформить платную подписку на 0Patch
7
Army Recognition: Китай испытал новейший истребитель-невидимку с отсоединяемыми дронами
+
Крупнейший китайский мобильный оператор China Mobile представил первую в мире SIM-карту с процессором RISC-V на борту
2
На форуме Флот-2024 были представлены зенитно-ракетные комплексы Тор-М2КМ для размещения на кораблях
+
Российский "Искандер" уничтожил украинскую С-300 в поле под Одессой
1
Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал Запад «научиться извлекать выгоду из игры в эскалацию»
1
Ударом ОТРК Искандер-М был поражен эшелон с военнослужащими и техникой ВСУ
5
Названа стоимость дорожного проекта «Архыз – Красная Поляна»
+
OPPO готовит к выходу смартфон Oppo A3x
+
С 1 сентября 2025 года в РФ могут запретить продавать смартфоны, планшеты и ноутбуки Apple
20

Популярные статьи

Нужно ли смотреть на год выпуска китайских смартфонов и почему Xiaomi 11 хуже Redmi Note 13 Pro
3
ТОП-5 игровых смартфонов до 50 тысяч рублей, актуальных в 2024 году — Poco F6 и другие модели
1
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
169
Почему для мощного игрового ПК не нужна дорогая материнка, а поддержка PCIe 5.0 сильно переоценена
107
12 функций, которые хотелось бы видеть в Windows 12
10
Беларусь в эпоху санкций - как Лукашенко переиграл соседей в 2024 году
15

Сейчас обсуждают

Михаил Авраменко
05:39
Если этому товарища отправить в окопы на передовую в качестве рядового солдата, то воинственности и желания "эскалировать" у него явно поубавится.
Глава МИД Польши призвал Запад к намеренной эскалации с Россией
Такой то
05:39
клоун допустил себе в стакан
Зеленский допустил возможность переговоров с Россией
Михаил Авраменко
05:32
Вполне может быть дезинформацией для отвлечения внимания и принижения боевых возможностей. Англосаксам в таких вопросах верить нельзя.
Sun: В Британии всего четыре истребителя, готовых к немедленному развертыванию в случае атаки России
Артём Евгеньевич
04:53
Я rn11pro+ купил в июне, и что? Мне пофиг на hyperos, miui 13 меня устраивает. Переходить на новую ось Я принципиально не собираюсь, да и не рекомендую тем, у кого ещё miui. Много фишек миушных убрали...
Нужно ли смотреть на год выпуска китайских смартфонов и почему Xiaomi 11 хуже Redmi Note 13 Pro
Антон Филимонов
04:51
НО есть одна мелочь - в начале нулевых не было видюх от АМД....мелочь...
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 1
Кошка Матильда
04:48
Уже продлили до 2030...
12 функций, которые хотелось бы видеть в Windows 12
Антон Филимонов
04:45
ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ В НАЧАЛЕ ЭТОГО ГОДА ТОЖ ТАК ДУМАЛИ..НО ДРАЙВЕР 4080 ОТВАЛИЛСЯ
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 1
FelsheR-BANZzZzZz
04:42
Так украина и не была никогда великой, только терпилом.
Пентагон продолжит запускать разведывательные дроны над Чёрным морем вопреки предупреждениям России
Garthar
04:40
Я не могу понять нахрена козе баян? Сделали бы гибрид было бы интересно, а так мы получаем хрень которая будет ездить только до первой зимы ибо очень я так сомневаюсь что там на АКБ стоит контролер те...
На российском заводе "Автотор" научились переделывать обычные машины в электрокары
FelsheR-BANZzZzZz
04:37
Почти - тут лишнее.
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 1
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем