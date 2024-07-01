Intel Battlemage BMG-G31 - дискретный графический процессор с архитектурой Xe2, который будет использоваться в продуктах нового поколения Intel Arc

Графический процессор Intel Battlemage BMG-G31 с архитектурой Xe2 нового поколения будет оснащен 32 ядрами. Эти дискретные графические процессоры будут использовать графическую архитектуру Xe2, обеспечивая значительный прирост производительности по сравнению с предыдущими моделями Xe1. Новые графические процессоры Arc ожидается, что появятся в ближайшие месяцы.

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По данным из магазина Intel Design-iN Tools Store, графический процессор Arc Battlemage BMG-G31 уже существует и находится в стадии тестирования. Чип поставляется в формате BGA 3283, что указывает на большую площадь, чем у предыдущих моделей Battlemage. Другие чипы Battlemage, такие как ACM-G10 и BMG-G21, имеют меньшие площади.

Согласно предоставленной информации, графический процессор Intel Arc Battlemage BMG-G31 будет иметь до 32 ядер Xe2, интерфейс GDDR6 и общее количество ALU 4096. Ожидается, что дискретная видеокарта Battlemage будет совместима с предыдущими стандартами PCIe, но будет иметь дизайн Gen5.







