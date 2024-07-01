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ddr22
Процессоры AMD Ryzen 9000 "Zen 5" будут поддерживать память до 6400 МТ/с делителем 1:1
Процессоры AMD Ryzen 9000 "Zen 5" для настольных ПК будут иметь улучшенную поддержку памяти DDR5 и более низкую температуру и энергопотребление по сравнению с предыдущими процессорами Ryzen 7000 "Zen 4"

Процессоры AMD Ryzen 9000 "Zen 5" для настольных ПК нового поколения предлагают ряд улучшений по сравнению с предыдущей версией Ryzen 7000 "Zen 4". Они обладают расширенной поддержкой памяти DDR5, работают с меньшим нагревом и потребляют меньше энергии. Поддержка памяти DDR5 осуществляется с поддержкой тактовой частоты до 6400 МТ/с с делителем 1:1 и более 8000 МТ/с  с делителем 1:2.

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Важным преимуществом процессоров серии Ryzen 9000 является улучшенный контроллер памяти, который поддерживает работу с памятью DDR5-5600 по умолчанию и до DDR5-6400 при тактовой частоте 1:1. Более высокая скорость передачи данных достигается за счет использования платформ X670 и X870, которые поддерживают DDR5-8000 MT/s в конфигурации 4-DIMM (1:2) и могут достигать скоростей близких к 9000 MT/s или выше.

Тестирование процессора Ryzen 9 9950X показало, что он потребляет до 190 Вт энергии, в то время как Ryzen 9 7950X потребляет около 220 Вт. Это означает, что Ryzen 9000 достигает высокой производительности при меньшем энергопотреблении. В режиме PBO производительность будет еще выше, и процессоры Zen 5 могут превзойти производительность процессора Core i9-14900KS с его экстремальным потреблением энергии около 300 Вт.



#amd
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