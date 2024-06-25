Galaxy Tab S10 Ultra имеет те же размеры, что и Galaxy Tab S9 Ultra, что позволяет предположить, что в качестве заметного изменения мы увидим только обновление Snapdragon 8 Gen 4.

Намерения Samsung по выпуску флагманских планшетов в настоящее держатся в секрете, но это не значит, что нельзя взглянуть на самый премиальный планшет компании, который появится в ближайшем будущем, - Galaxy Tab S10 Ultra. Благодаря усилиям @OnLeaks и Android Headlines мы можем его увидеть.

Планшет оснащен таким же вырезом, как и в прошлогодней модели, а также большим дисплеем. Согласно информации, размеры предстоящего флагманского планшета составят 326,4 х 208,6 х 5,45 мм, что почти не отличается от Galaxy Tab S9 Ultra. Отсутствие изменений в дизайне или размерах позволяет предположить, что Galaxy Tab S10 Ultra получит лишь небольшое обновление технических характеристик, а это значит, что Snapdragon 8 Gen 4 может стать единственным изменением.

Планшеты на базе Android продаются не так уж и массово, поэтому для Samsung практически нет финансовой выгоды переделывать весь дизайн Galaxy Tab S10 Ultra. Корейский гигант, возможно, переходит к экономии на линейке Galaxy Tab S10, в которой не все модели будут оснащены процессором Snapdragon. Согласно более раннему сообщению, менее дорогая версия Galaxy Tab S10 Plus будет поставляться с процессором Dimensity 9300+ от MediaTek.





Поскольку рост стоимости чипсетов Qualcomm сказывается на прибылях Samsung, у компании не останется другого выбора, кроме как перейти на новые чипсеты. Если предположить, что SoC от MediaTek будут превосходить по качеству то, что предлагает Qualcomm, то в будущем Samsung может перейти исключительно на продукцию тайваньского производителя полупроводников.