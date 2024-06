Официальный аккаунт франшизы в Twitter/X сообщил, что Crash Bandicoot N.Sane Trilogy уже продана в количестве более 20 миллионов экземпляров.

Crash Bandicoot N.Sane Trilogy - это сборник ремастеров классических платформеров, который был выпущен в 2017 году для PlayStation 4, а в следующем году - для PC, Xbox One и Nintendo Switch. Разработкой игры занималась компания Vicarious Visions (ныне известная как Blizzard Albany после внутренней реорганизации в Activision Blizzard).





реклама

В 2020 году Crash Bandicoot получил новую часть под названием It's About Time. Разработанная Toys for Bob, она была хорошо принята, но не продалась так хорошо, как рассчитывала Activision Blizzard, поэтому мы не получили прямого сиквела. Toys for Bob выпустила спин-офф многопользовательского экшена Crash Team Rumble, но и он не произвел фурора.



Сейчас разработчик стал независимым, но заключил сделку с Microsoft на издание своей первой игры. Таким образом, она может получить доступ к IP Crash Bandicoot (или Spyro), если Microsoft захочет выпустить еще одну игру. В противном случае, скорее всего, это будет совершенно новая интеллектуальная собственность.