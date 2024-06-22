Компания добавляет в свой ассортимент еще 25 продуктов от 10 различных брендов

Компания Samsung в настоящее время доминирует на рынке QD-OLED панелей и собирается расширить его за счет 25 дополнительных моделей от 10 различных брендов.

Недавно компания Samsung отчиталась о выпуске более 1 миллиона QD-OLED панелей для мониторов с разрешением до 4K 360 Гц, ориентированных на игровые сегменты. Теперь сообщается, что Samsung намерена сохранить позицию №1 в сегменте, распространив свои QD-OLED панели на 25 дополнительных мониторов от 10 различных брендов.



В этом году Samsung будет поставлять свои QD-OLED панели в ряд мониторов, среди которых следующие:



Odyssey 32-дюймовый G8 (G80SD)

Odyssey 27-дюймовый G6 (G60SD)

Dell 32-дюймовый AW3225QF

Philips 34-дюймовый Evnia 34M2C6500

MSI MEG 321URX

MSI MPG 341CQPX

MSI MAG 321UP

MSI MAG 271QPX)

ASUS 32 тип PG32UCDM

Gigabyte 34 тип MO34WQC



По данным ZDNet Korea, компания Philips начала активно расширять линейку QD-OLED-дисплеев с тех пор, как в прошлом году вступила на эту платформу. Текущий ассортимент QD-OLED-дисплеев Samsung в настоящее время включает 27-дюймовый, 31,5-дюймовый, 34-дюймовый и 49-дюймовый варианты, но в 2024 году компания намерена значительно расширить модельный ряд. По состоянию на 4 квартал 2023 года доля Samsung на рынке составляет 79,7 %, что делает ее крупнейшим поставщиком OLED-панелей в отрасли. Добавление еще 25 моделей расширит модельный ряд до 115, поскольку по состоянию на прошлый месяц на рынке уже было представлено 90 продуктов.

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QD-OLED-мониторы стали новым стандартом для игрового сегмента благодаря более насыщенному качеству и лучшему времени отклика по сравнению со стандартными панелями TN, VA и IPS. Благодаря этим характеристикам Samsung ожидает, что ее позиции на рынке будут улучшаться вместе с общим количеством поставок в течение 2024 года.

По предварительным оценкам Trend Force, в первом квартале 2024 года будет поставлено около 200 000 QD-OLED-мониторов, а общее количество поставок за весь год превысит 1 миллион единиц (1 342 000), что на 161 % больше, чем в 2023 году. К 2025 году эта цифра преодолеет барьер в 2 миллиона единиц (2 350 000), что на 75 % больше, чем в 2024 году.