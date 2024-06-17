Apple отказывается от создания более толстых устройств, как это было показано при выпуске M4 iPad Pro.

Компания Apple вывела свои инженерные достижения на новый уровень, представив 11- и 13-дюймовые модели M4 iPad Pro. Толщина обоих планшетов составляет всего 5,3 мм и 5,1 мм, что делает их самыми тонкими продуктами в истории компании. Согласно последнему докладу, следующим в этом списке будет iPhone 17, который, как ожидается, станет "значительно тоньше".

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Марк Гурман в последнем выпуске своей рассылки "Power On" пишет, что iPhone 17 получит более тонкий корпус, а технологический гигант намерен сделать более изящными будущие модели MacBook Pro и Apple Watch. К сожалению, Гурман не указал на подводные камни использования более тонкого корпуса, но мы уже видели, как негативные аспекты материализовались в линейке M4 iPad Pro.

Более тонкий корпус может привести к уменьшению емкости аккумулятора, при этом iPhone становится более склонным к перегреву, поскольку остается меньше места для отвода тепла. К счастью, у Apple, как говорят, есть решение обеих проблем, и оно заключается в использовании в iPhone 16 Pro Max элементов с более высокой плотностью энергии. Кроме того, Apple изучает возможность использования "графеновой тепловой системы" для будущих iPhone, чтобы снять проблемы с перегревом.