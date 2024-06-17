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ddr22
iPhone 17 получит более тонкий корпус
Apple отказывается от создания более толстых устройств, как это было показано при выпуске M4 iPad Pro.

Компания Apple вывела свои инженерные достижения на новый уровень, представив 11- и 13-дюймовые модели M4 iPad Pro. Толщина обоих планшетов составляет всего 5,3 мм и 5,1 мм, что делает их самыми тонкими продуктами в истории компании. Согласно последнему докладу, следующим в этом списке будет iPhone 17, который, как ожидается, станет "значительно тоньше".

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Марк Гурман в последнем выпуске своей рассылки "Power On" пишет, что iPhone 17 получит более тонкий корпус, а технологический гигант намерен сделать более изящными будущие модели MacBook Pro и Apple Watch. К сожалению, Гурман не указал на подводные камни использования более тонкого корпуса, но мы уже видели, как негативные аспекты материализовались в линейке M4 iPad Pro.

Более тонкий корпус может привести к уменьшению емкости аккумулятора, при этом iPhone становится более склонным к перегреву, поскольку остается меньше места для отвода тепла. К счастью, у Apple, как говорят, есть решение обеих проблем, и оно заключается в использовании в iPhone 16 Pro Max элементов с более высокой плотностью энергии. Кроме того, Apple изучает возможность использования "графеновой тепловой системы" для будущих iPhone, чтобы снять проблемы с перегревом.

#apple
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