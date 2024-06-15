Его конструкция из нейлона 200D выдерживает небольшие ливни, а в случае ухудшения погоды можно использовать водонепроницаемый чехол от дождя

Компания ASUS ROG представила геймерский рюкзак Archer ErgoAir Gaming Backpack BP3800. Эта универсальная сумка с внутренним объемом 40 литров имеет съемную верхнюю часть, которая может использоваться как маленький дополнительный рюкзак, а также хранилищем для аксессуаров, с водонепроницаемым чехлом и двумя потайными карманами. Рюкзак сшит из весьма легкого нейлона класса 200D и оснащен задней спинкой из проветриваемой пены. Внутри рюкзака легко может поместиться 18-дюймовый ноутбук, а также все необходимые для игрока вещи.





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Применение нейлона 200D позволяет выдерживать небольшие ливни, а в случае ухудшения погоды можно использовать водонепроницаемый чехол от дождя. Верхний чехол рюкзака имеет несколько отделений, включая рукав с флисовой подкладкой для солнцезащитных очков. Его также можно применить для переноски небольших предметов или отстегнуть, чтобы носить на себе в качестве поясной сумки. Сумка легко застегивается при помощи шнурка.

Archer ErgoAir имеет плечевые ремни с поролоновым наполнителем и лайкрой, регулируемые поясной и грудной ремни. Сумочка для мелких вещей может вместить в себя такие устройства, как игровую приставку ROG Ally, блок питания ноутбука, различные кабели, а также мышь или геймпад.