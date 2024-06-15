Появилось подтверждение, что Galaxy Z Fold 6 будет иметь более "коробчатый" дизайн

Хотя Samsung представит на мероприятии Galaxy Unpacked 2024 несколько устройств, Galaxy Z Fold 6 и Flip 6, похоже, будут в центре внимания. Ранее утечка изображений прототипа выдала дизайн Fold 6 и подтвердила просочившиеся рендеры телефона. Теперь появились новые фотографии, позволяющие взглянуть на устройство украдкой.



На последних снимках, сделанных @UniverseIce на сайте X (ранее Twitter), был показан прототип Galaxy Z Fold 6 и проведено сравнение с предшественником. Цель сравнения - подчеркнуть значительные изменения, которые произойдут в новой серии. Пользователи уже давно требуют более широкого экрана и уменьшения толщины телефона, так как нынешний Fold довольно громоздкий по сравнению с конкурентами. На последних изображениях вы можете увидеть улучшения, которые Samsung привнесла в шестое поколение серии Fold.

В отличие от Galaxy Z Fold 5, новый вариант, как утверждается, будет иметь более острый внешний вид. Углы и рамка квадратные, что делает общий дизайн похожим на коробку. С более плоскими сторонами устройство кажется симметричнее и имеет более современный дизайн и форм-фактор.

Одной из главных проблем Fold 5 был очень заметный и толстый шарнир, который теперь будет уменьшен. Новый дизайн помогает не замечать шарнир, делая его менее очевидным, и, похоже, между панелью и шарниром остается меньше пространства, что делает устройство более прочным, так как через него будет проникать меньше частиц пыли.



Утечка изображений также сообщила, что задняя камера Fold 6 будет изменена, что будет легко заметно. Отдельные датчики камеры теперь плоские по отношению к плато камеры, а не выступают за его пределы. Также на правой стороне устройства расположена кнопка регулировки громкости и сканер отпечатков пальцев.

Galaxy Z Fold 6 планируют представить на мероприятии 10 июля, и устройство будет работать на базе SoC Snapdragon 8 Gen 3, обеспечивающей прирост производительности CPU и GPU по сравнению с прошлогодними раскладушками. Чип создан на заказ для линейки Galaxy и может поддерживать новые функции Galaxy AI. Устройство будет оснащаться 12 ГБ оперативной памяти и поставляться с тремя вариантами хранения данных: 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Потенциально обновленная версия будет стоить от 1 899 долларов за базовую модель и может включать в себя некоторые важные интеграции Galaxy AI, что является одной из причин повышения цены.