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ddr22
MediaTek готовит конкурента Snapdragon X Elite для ноутбуков на базе Windows
MediaTek, как сообщается, готовит чипсеты для Windows-ноутбуков Microsoft, вступая в борьбу со Snapdragon X Elite от Qualcomm.

Компания MediaTek, возможно, готовит конкурента для чипсета Snapdragon X Elite от Qualcomm, предназначенного для ноутбуков на базе Windows. Snapdragon X Elite от Qualcomm появится в большинстве моделей ноутбуков на Windows от разных производителей и MediaTek тоже хочет войти в эту категорию. Компания MediaTek уже успешно конкурирует с Qualcomm в области флагманских смартфонов на базе Android. Первые SoC MediaTek для ноутбуков на базе Windows ожидаются в конце следующего года. Кроме того, есть информация о возможном сотрудничестве MediaTek с NVIDIA.
По информации Reuters, MediaTek планирует выпустить конкурента для Snapdragon X Elite к концу 2025 года. Производитель полупроводников MediaTek и NVIDIA совместно разрабатывают этот чипсет и, возможно, используют техпроцесс TSMC для его производства. MediaTek и NVIDIA также занимаются производством чипсетов для карманных компьютеров и портативных консолей. По последним данным, эти решения будут отделены от конкурента Snapdragon X Elite. 

MediaTek занимает лидирующую позицию по объему поставок чипсетов для смартфонов в первом квартале 2024 года, что может означать, что она может предложить конкурентоспособное решение, которое стоит дешевле Snapdragon X Elite, но имеет сравнимые характеристики производительности и эффективности. Однако пока нет информации о возможностях нового чипсета от MediaTek, поэтому нужно ждать официального анонса.

#mediatek
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