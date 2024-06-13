В сообщении Госдепартамента США, объявившем о введении санкций, говорится, что Deepcool поставила товаров в Россию на 1 миллион долларов.

Министерство финансов США в среду ввело санкции против 16 китайских технологических компаний, участвующих в поддержке российской экономики или поставляющих товары российским фирмам, внесенным в черный список. Неожиданным в этом списке стало имя Beijing Deepcool Industries, компании, стоящей за популярным брендом Deepcool, выпускающим системы охлаждения, корпуса и блоки питания для ПК.

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В сообщении Госдепартамента США, объявившем о введении санкций, говорится, что Deepcool поставила товаров на 1 миллион долларов из общего списка высокоприоритетных товаров (CHPL).

"BEIJING DEEPCOOL INDUSTRIES CO LTD - компания из КНР, участвовавшая в поставках товаров из списка CHPL на сумму более 1 миллиона долларов российским компаниям, включая указанные США российские компании АО "ТАСКОМ" и ООО "НОВЫЙ АЙ ТИ ПРОЕКТ"", - говорится в релизе Госдепа.



Тем временем исполнительный аспект санкций находится в ведении Министерства финансов, которое ограничивает все операции американских компаний с 16 китайскими компаниями, попавшими под новые санкции, в число которых входит и Deepcool. Это означает, что американское подразделение Deepcool должно немедленно прекратить свою деятельность, поскольку оно не может вести никаких дел со своей материнской компанией в Китае. Продажа продукции Deepcool также будет прекращена, поскольку жители США не могут вести с компанией никаких дел. Это также может означать, что американский филиал Deepcool не сможет оказывать послепродажную поддержку существующим клиентам в стране.