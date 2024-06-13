Компания DeepComputing представила обновленную версию ноутбука DC-ROMA RISC-V, который является первым в мире RISC-V-ноутбуком с ОС Ubuntu.

Компания DeepComputing представила обновленную версию ноутбука DC-ROMA RISC-V, который стал первым RISC-V ноутбуком с операционной системой Ubuntu. Новая модель оснащена восьмиядерным процессором RISC-V AI от компании SpacemiT, который обеспечивает увеличенную производительность и энергоэффективность по сравнению с предыдущей версией. Также в ноутбуке улучшена конструкция корпуса, что делает его более прочным и позволяет выглядеть более премиально.



Сотрудничество между DeepComputing и Canonical, разработчиком Ubuntu, позволило расширить возможности инноваций на платформах RISC-V. Производительность и надежность Ubuntu в сочетании с архитектурой RISC-V создают удобное решение для разработчиков и пользователей. По мнению представителей компании Canonical, открытый исходный код операционной системы ускоряет инновации и позволяет разработчикам сосредоточиться на своих продуктах.



Партнерство между DeepComputing, Canonical и SpacemiT создало благоприятную среду для дальнейших исследований и инноваций в мире RISC-V. Новый ноутбук DC-ROMA RISC-V Laptop II предлагает разработчикам непревзойденную производительность, интеграцию программного обеспечения и передовое аппаратное обеспечение. Эта комбинация позволяет создавать безопасные и надежные решения и открывает новые возможности в различных областях применения.



Релиз DC-ROMA RISC-V Laptop II состоится на выставке RISC-V Summit Europe 2024, где посетители смогут ознакомиться с новым ноутбуком и его возможностями. Новая модель ноутбука продемонстрирует потенциал технологии RISC-V и подтвердит растущее влияние этой архитектуры в технологической индустрии.