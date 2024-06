Второй сезон будет короче оригинального, состоящего из семи эпизодов вместо девяти

Соавторы сериала The Last of Us, Крейг Мазин и Нил Друкманн, представили новые подробности о втором сезоне. Они подтвердили, что второй сезон будет короче оригинального, состоящего из семи эпизодов вместо девяти. Однако они также сообщили, что третий сезон будет более масштабным, и возможно, появится даже четвертый сезон из-за обширного сюжетного материала. Мазин объяснил, что сценарий для второго сезона основан на игре The Last of Us Part II, и поэтому материала для сюжета оказалось гораздо больше, чем в оригинальной игре. Они уже заранее планировали рассказывать историю сериала в течение нескольких сезонов, поэтому было принято решение сделать перерыв после семи эпизодов текущего сезона.



Создатели сериала не торопятся и пытаются подойти к рассказу истории интересными путями, как они сделали это в первом сезоне. Они считают, что история The Last of Us может потребовать даже четвертого сезона, если зрители будут продолжать следить за сериалом.



Сериал The Last of Us был продлен на второй сезон после его успешного первого сезона, который достиг рекордных показателей и стал вторым по величине премьерой HBO за последнее десятилетие. Во втором сезоне также появятся новые талантливые актеры, которые воплощают различные персонажи из игры.



Премьера второго сезона запланирована на 2025 год, а к этому времени слухи говорят о возможном выпуске игры The Last of Us Part II на ПК.