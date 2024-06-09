Maxsun разместила слот PCIe x16 на задней панели своей последней материнской платы B760 Mini-ITX.

В этом году на выставке Computex 2024 производители показали много материнских плат с разъемами питания, SATA и USB на задней панели, но китайская Maxsun прошла еще дальше и решила поместить слот PCIe x16 на заднюю панель своей материнской платы MS-Terminator B760BKB D5и форм-фактора Mini-ITX.

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Это может показаться безумным шагом, но при правильном выборе корпуса это означает, что видеокарте не понадобится удлинительный кабель PCIe (райзер), и она поместится в компактном корпусе. Кроме того, становится все труднее сохранять целостность сигнала по ленточным кабелям, а с PCIe 5.0 это может стать невозможным.

Еще одним преимуществом такого дизайна является то, что на плате также имеется слот PCIe 3.0 x4 для установки сетевой карты 10 Гбит/с или всего остального, что вы захотите подключить к компактному ПК.

Общие технические характеристики платы не очень выделяются из общей массы, поскольку чипы Intel B760 также являются несколько ограничивающим фактором. Помимо слотов PCIe 5.0 x16 и PCIe 3.0 x4, на плате есть пара слотов PCIe 4.0 M.2 NVMe - по одному на каждой стороне печатной платы - и тонкий разъем SAS с разъемом SFF-8654.

Кроме того, на плате есть два слота DDR5 DIMM, четыре порта SATA, порт Ethernet 2,5 Гбит/с, порт DP 1.2, порт HDMI 2.0, порт USB Type-C неизвестной скорости, а также WiFi 6 и Bluetooth 5.2. Дизайн питания состоит из довольно простой схемы 8+1+1 фаз. Хотелось бы, чтобы такой дизайн платы стал стандартом, поскольку он имеет большой смысл для рынка SFF, позволяя лучше разместить слот PCI x16 и создать более компактный корпус без необходимости идти на компромисс в выборе видеокарты.