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ddr22
Samsung представила новые игровые мониторы Odyssey OLED G8 и Odyssey OLED G6
Модель Odyssey OLED G8 является первым OLED-монитором компании с поддержкой искусственного интеллекта и имеет функции масштабирования изображения и улучшения качества с помощью AI.

Samsung представила свои новые игровые мониторы Odyssey, включая модели Odyssey OLED G8 и OLED G6. Эти устройства отличаются передовыми возможностями и добавленными функциями искусственного интеллекта. ОLED-монитор Samsung Odyssey OLED G8 является первым в линейке, который поддерживает искусственный интеллект. Он имеет функцию масштабирования изображения и другие инновационные особенности.

Новые модели Odyssey создают новый стандарт в индустрии дисплеев и получили положительный отклик от потребителей. Они предлагают оптимальное отображение и передовые функции искусственного интеллекта для максимальной производительности.Технические характеристики Odyssey OLED G8 включают 32-дюймовую панель с разрешением 4K UHD, частотой обновления 240 Гц и временем отклика 0,03 мс GtG. С другой стороны, OLED G6 предлагает 27-дюймовую панель с более высокой частотой обновления в 360 Гц.Однако самым интересным аспектом является интеграция искусственного интеллекта в монитор Odyssey OLED G8. Данный монитор предлагает возможность повышения качества изображения с помощью процессора NQ8 AI Gen3. Он также совместим с телевизором Samsung Neo QLED 8K и поддерживает различные приложения Smart TV, включая Gaming Hub.

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Интеграция искусственного интеллекта в монитор позволяет повысить качество контента до 4K разрешения и создает уникальный игровой опыт.
Кроме того, Samsung предложил механизм OLED Safeguard+, который защищает экран от выгорания благодаря новой технологии «пульсирующей тепловой трубки». Эта технология обеспечивает более эффективное отвод тепла и продлевает срок службы OLED-экрана.Новые игровые мониторы Odyssey OLED G8 и OLED G6 доступны по цене 1299 и 899 долларов соответственно. Хотя цена высока, это ожидаемо для таких устройств, которые предлагают передовые функции искусственного интеллекта.

#samsung
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