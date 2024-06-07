Недавно выпущенная серия InWin VE включает два блока питания с сертификатом 80 Plus Gold: VE105 (1050 Вт) и VE125 (1250 Вт) с 5-летней гарантией.

На выставке Computex 2024 компания InWin представила новую серию блоков питания PII Platinum для ATX 3.1 с топовой моделью мощностью 2500 Вт, а также добавила новые модели в серию VE (80 Plus Gold) полностью модульных блоков питания мощностью до 1300 Вт.

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Кроме того, были показаны различные сборки систем ModFree Mini (Mod-III) на базе материнских плат Mini-ITX с процессорами AMD Ryzen 7 8700G, а также новую рабочую станцию F3 в малом форм-факторе с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER Founders Edition.

InWin также представила полностью модульные корпусные вентиляторы Lynx с возможностью подключения Type-C и несколько решений для жидкостного охлаждения, доступных в вариантах 360 мм и 240 мм.



Блок питания InWin PII Platinum 2500 Вт (также доступна модель 1600 Вт), как следует из названия, является блоком питания с сертификатом 80 Plus Platinum, полностью соответствующим новому поколению (ATX 3.1) PSDG от Intel.

Он построен с использованием японских алюминиевых электролитических конденсаторов и оснащен 135-мм вентилятором с двойным шарикоподшипником с уровнем шума < 25 дБ(А) при 50% нагрузке блока питания. Он предлагает 1 х 24-контактный, 2 х 8 (4 + 4) процессорных, 5 х 8 (6 + 2) PCI-E, 4 х 12В-2х6 и 12 SATA разъемов и имеет 10-летнюю гарантию.

Недавно выпущенная серия InWin VE включает два блока питания с сертификатом 80 Plus Gold: VE105 (1050 Вт) и VE125 (1250 Вт) с 5-летней гарантией. Оба блока соответствуют стандартам ATX 3.1, полностью модульные и оснащены бесшумным 120-мм вентилятором < 25 дБ(A) с интеллектуальным контролем температуры. Разъемы: 1 x 24-контактный, 2 x 8 (4 + 4) CPU, 3 x 8 (6 + 2) PCI-E, 1 x 12V-2x6, 3 x 4-контактный и 9 x SATA.



Компания InWin представила новую серию модульных вентиляторов под названием Lynx. Эта серия предлагает 120 мм / 140 мм вентиляторы в черном и белом вариантах, с турбинным дизайном лопастей, уровнем шума 17,2-25,5 дБ(А), ARGB-подсветкой и соединением Type-C Side-by-Side.

Новейшее дополнение к AIO-решениям InWin для охлаждения (AR24 / AR36) доступно в вариантах 240 мм и 360 мм, в черном и белом цветовом решении, и имеет встроенный экран, отображающий температуру в реальном времени или анимацию на процессорном блоке. Кроме того, InWin AR36/AR24 оснащены блоком охлаждения с ARGB-интерфейсом и комплектуются вентиляторами Neptune.



InWin также продемонстрировала полный спектр систем, построенных на базе своих корпусов ModFree (Cube, Mini, Stretch) и F3, с использованием различных аппаратных платформ и решений для охлаждения.