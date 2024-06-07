Главной визуальной изюминкой является изогнутая на 180 градусов стеклянная панель

Корпуса Signature заслужили признание и утвердили InWin среди ведущих производителей. В этом году на выставке Computex 2024 InWin представила свое 11-е шасси серии Signature, взяв стандартный корпус и сделав его уникальным.

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Главной визуальной изюминкой является изогнутая на 180 градусов стеклянная панель (самая большая из тех, что мы видели на ПК), которая органично сочетается с алюминиевой рамой, создавая элегантный дизайн.

Корпус представляет собой полноценную башню, в которую можно устанавливать материнские платы форматов E-ATX, ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, включая поддержку материнских плат ASUS BTF и MSI Project Zero Series Back-Connector.

Он предлагает 7 слотов расширения PCI-E, 2 2,5-дюймовых внутренних отсека для накопителей, 1 порт USB 3.2 Gen 2 x 2 Type-C, 2 порта USB 3.2 Gen 1 и комбинированные порты HD audio.

Для охлаждения предусмотрена установка 120-мм вентиляторов (3 спереди, 1 сзади), а спереди можно установить радиатор водяного охлаждения 360 мм x 65 мм. Информация о доступности и цене на данный момент не предоставлена.

Блогер Даниил Герасимов показал в самом начале своего видеоотчета со стенда InWin как этот корпус движется в динамике и высказал мнение, что это просто понты и себе он такой точно не купит.







