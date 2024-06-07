Эти блоки питания соответствуют спецификации ATX 3.1 и оснащены обновленными разъемами питания видеокарт 12В-2x6 (H++)

Компания ASUS на выставке Computex 2024 показала последние версии блоков питания ROG Strix Platinum и ROG Thor Titanium III, которые оснащены множеством инноваций для игровых ПК высокого класса.

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Эти блоки питания соответствуют спецификации ATX 3.1 и оснащены обновленными разъемами питания видеокарт 12В-2x6 (H++), но есть и ключевая инновация.



Обратите внимание на фиолетовый 2-контактный разъем на блоке питания. Это набор сенсорных контактов, которые ведут к разъемам 12V-2x6, и позволяют БП получать активную обратную связь от видеокарты (а не от материнской платы) о стабильности напряжения, чтобы активно удерживать питание +12 В в узком диапазоне допусков.

Этот механизм позволяет блоку питания отслеживать перепады и скачки напряжения, выходящие за пределы допустимых отклонений, предусмотренных спецификацией ATX 3.1.

Патент на эту инновацию принадлежит ASUS. Еще одним важным новшеством в обеих линейках блоков питания является использование современных GaN MOSFET для повышения эффективности переключения, а также компактные размеры, что значительно улучшает компоновку блока питания на материнской плате и освобождает больше места для радиаторов и воздушных потоков. На оба блока питания ASUS предоставляет 10-летнюю гарантию.