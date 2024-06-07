Серия Thoth 5, предназначенная для центров обработки данных и корпоративных сред, сочетает в себе скорость, надежность и долговечность.

На выставке Computex 2024 компания Neo Forza продемонстрировала свои последние новинки в области памяти и устройств хранения данных. Одним из продуктов, представленных на выставке, стал CUDIMM - модуль памяти DDR5, предназначенный для передовых вычислительных приложений.

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CUDIMM имеет емкость от 8 до 48 ГБ и скорость передачи данных 6400 МТ/с. Он обеспечивает высокую пропускную способность и низкую задержку, что делает его идеальным выбором для игровых платформ, серверов и рабочих станций.

Еще одним событием стала серия Thoth 5 - современная линейка твердотельных накопителей (SSD), в которой приоритетом является производительность. Доступные в различных форм-факторах и емкостью до 7,68 ТБ, эти SSD могут похвастаться пропускной способностью при чтении/записи до 14 000/8 800 МБ/с, а также впечатляющими показателями IOPS при случайном чтении и записи.

Серия Thoth 5, предназначенная для центров обработки данных и корпоративных сред, сочетает в себе скорость, надежность и долговечность.

Еще Neo Forza представила LPCAMM2 - универсальный модуль памяти с возможностью сжатия. LPCAMM2 имеет емкость 32 ГБ и 64 ГБ и поддерживает скорость передачи данных до 6400 МТ/с. LPCAMM2 обеспечивает эффективность и высокую скорость передачи данных, что делает его подходящим выбором для мобильных устройств, ноутбуков и компактных вычислительных систем.

Также на выставке были представлены планки памяти DDR5 от Neo Forza для платформ Intel и AMD емкостью 8/16 ГБ и скоростью до 8000 МТ/с.