Все знают PowerColor как производителя видеокарт - теперь они выпускают и мыши.

PowerColor, известная больше своими видеокартами AMD Radeon с индивидуальным дизайном, выходит на рынок игровой периферии.

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Компания уже выпустила несколько ковриков для мыши и клавиатуру Ducky One X в рамках коллаборации с производителем периферии Ducky, а теперь представила несколько игровых мышей под собственным брендом.

Лидером в этом направлении является Alphyn AM10 - беспроводная игровая мышь с ориентацией на правую руку, которая подходит для "ладонного" и "когтевого" хвата.

Alphyn AM10 поставляется в черном и белом вариантах цвета корпуса и поддерживает беспроводное и проводное подключение. Среди них USB для наименьшей задержки, 2,4 ГГц RF для меньшей задержки беспроводного соединения (но для этого требуется донгл) и Bluetooth.

Мышь поддерживает частоту опроса 8K, оптические переключатели Omron для основных кнопок и макросы со встроенной памятью.