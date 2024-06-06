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ddr22
MSI представила материнские платы Intel Z890 EDGE и PRO для процессоров Intel Arrow Lake
Материнская плата Z890 EDGE имеет обновление в дизайне, с полностью белой эстетикой и размещенными на правой стороне печатной платы 8-контактными разъемами для питания сокета LGA 1851.

Компания MSI объявила о выпуске новых материнских плат Intel Z890 EDGE и PRO для процессоров Intel Arrow Lake и представила свои последние разработки на платформе Z790. На выставке Computex были представлены две модели материнских плат семейства Z890 - EDGE и PRO.

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Материнская плата Z890 EDGE получила обновленный дизайн, включающий полностью белую эстетику, косвенно подчеркиваемую серебристым цветом радиаторов и логотипа MSI. Она оснащена двумя 8-контактными разъемами питания сокета LGA 1851, которые расположены на правой стороне платы для упрощения подключения. 

Помимо этого, на плате есть слоты PCIe 5.0 x16 и PCIe 4.0, а также четыре слота M.2, один из которых расположен в радиаторе с логотипом EDGE. Среди других характеристик материнской платы: дополнительный 8-контактный разъем для питания PCIe, пять портов USB 3.2 Gen2 (10 Гбит/с) и два порта USB4 Type-C.

Вторая модель материнской платы - Z890 PRO имеет дизайн напоминающий серию Gigabyte AERO G с комбинацией белого и черного цветов. Она также оснащена правосторонними 8-контактными разъемами питания и четырьмя слотами M.2, из которых три являются Gen4, а один Gen5. Здесь также присутствуют улучшенные возможности, такие как EZ PCIe Release, Screwless M.2 Shield Frozr и другие функции, облегчающие использование.

Кроме того, MSI продемонстрировала свою новую материнскую плату Z790 MPOWER с новейшими слотами ОЗУ Mini_CUDIMM, разработанными совместно с Intel. Она имеет оптимизированные схемы для обеспечения низкой задержки и высокой производительности. Материнская плата оснащена 12+1+1 DRPS питанием и использует два 8-контактных разъема питания.

Также была представлена материнская плата MSI Z790 PROJECT ZERO PLUS, которая поддерживает модули памяти CAMM2, основанные на матрицах SK Hynix DRAM. Ожидается, что эти модули памяти обеспечат высокие скорости работы, превосходящие традиционные DDR5 SO-DIMM.

#msi
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