Обычно видеокарты для рабочих станций имеют скучный, непримечательный черный дизайн с пластиковыми кожухами кулера, но PNY удалось выделить свою карту с помощью литого металлического кожуха, окрашенного в любимый оттенок зеленого цвета NVIDIA.

На стенде PNY на выставке Computex 2024 было кое-что интересное - необычная видеокарта GeForce RTX 4070 SUPER с воздушным охлаждением, а также прототип, который PNY сделала на заказ для своего стенда.

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Дженсен Хуанг из NVIDIA посетил этот стенд и подписал карту, что сделало ее ценным экспонатом. Это простая карта с боковым вентилятором, предназначенная для покупки в большом количестве и установки в корпуса рабочих станций, где конструкция бокового вентилятора позволяет соседним картам лучше продуваться.

Обычно такие карты имеют скучный, непримечательный черный дизайн с пластиковыми кожухами кулера, но PNY удалось выделить свою карту с помощью литого металлического кожуха, окрашенного в любимый оттенок зеленого цвета NVIDIA.

На данный момент эта карта не является реальным продуктом, но компания рассматривает возможность выпуска небольшой партии, разумеется, без подписи Дженсена.