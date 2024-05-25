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ddr22
AMD собирается использовать новую схему наименования для APU Strix Point
Новая схема наименования будет использоваться для предстоящих APU Strix Point, которые будут ориентированы на искусственный интеллект.

AMD приняла решение изменить наименование своих APU Strix, отказавшись от бренда "Ryzen AI 100" и заменив его на "Ryzen AI 300". Это решение было принято в целях конкуренции с процессорами Intel из серии Core Ultra 200. Ранее уже было известно, что AMD планирует использовать новые названия для своих грядущих APU Strix Point, и это было подтверждено утечкой информации от ASUS. Ожидалось, что эти чипы получат обозначение "Ryzen AI". Однако, чтобы избежать численного преимущества Intel, AMD решила изменить нумерацию и предложить APU под брендом "Ryzen AI 300". Это также позволит AMD сохранить лидерство в маркетинге, поскольку новая схема наименования может вызвать запутанность среди потребителей.

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Кроме того, AMD также работает над оптимизацией своего модельного ряда. Пока неясно, как это будет реализовано, но компания стремится сделать свою линейку продуктов максимально привлекательной для покупателей, особенно учитывая растущий интерес к ПК с искусственным интеллектом. По информации от Golden Pig Upgrade, в новую линейку APU AMD "Ryzen AI 300" будут входить два чипа - Ryzen AI 9 HX 370 и Ryzen AI 9 365.

Несмотря на то, что изменение брендинга не является значительным событием, было бы целесообразно, чтобы AMD предоставила более точную информацию о своих новых APU Strix, чтобы покупатели могли принять осознанное решение при выборе ноутбука. Согласно утечке информации, Strix Point будет 3-им поколением APU с архитектурой NPU, давая AMD основание для использования номенклатуры серии "300".

#amd
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