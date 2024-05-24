257-процентный рост рынка складных смартфонов Huawei в первом квартале 2024 года может заставить Apple еще больше опасаться за свой первый выпуск

В первом квартале 2024 года Huawei продемонстрировала рост на рынке складных смартфонов, достигший 257 процентов в годовом исчислении. Этот рост был значительно выше, чем у других компаний, включая Samsung и OPPO. Однако Motorola и Honor показали еще более впечатляющий рост в 1260 и 480 процентов соответственно.

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Положительные результаты Huawei связаны с выпуском серии Pura 70 и предстоящим релизом тройного складного смартфона. Компания также планирует выпустить собственную операционную систему HarmonyOS Next, что может привести к еще большему росту ее популярности.

Этот рост Huawei вызывает беспокойство у Apple, которая пока не представила свой первый складной iPhone. Apple уже снизила цены на свои смартфоны в Китае, чтобы справиться с конкуренцией, вызванной возрождением Huawei. У Apple будет очень сложно превзойти флагманские модели Huawei, и это может привести к задержке выпуска складного iPhone.





Интересно отметить, что рост Huawei происходит не только на одном рынке, но и в различных сферах, включая мобильные вычисления. Согласно последним данным, компания добилась впечатляющего успеха не только в области складных смартфонов, но и в других сегментах рынка.