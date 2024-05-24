На предстоящей конференции WWDC Apple представит обновления для своих продуктов, включая приложение Apple Music в iOS 18.

Согласно последним сообщениям, Apple готовится представить обновления для Apple Music, а также загадочную функцию под названием "Passthrough", возможно, что-то подобное функции "Gapless Playback" в Spotify.

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Одной из главных новинок, которую Apple планирует внести в приложение Apple Music, является функция "Умный переход между песнями". Эта функция предлагает более плавные переходы между песнями, чем существующая функция кроссфейд. Вместо отдельной опции, "Умный переход между песнями" будет создан на основе функции кроссфейд и позволит пользователям регулировать время между композициями от одной до двенадцати секунд.

Также Apple планирует представить функцию "Passthrough", которая будет доступна только для поддерживаемого оборудования. Пока неизвестно, как именно эта функция будет связана со звуковым пространством, но предполагается, что она может иметь отношение к Spatial Audio. Возможно, "Passthrough" будет новым названием для Spatial Audio, но точная информация пока отсутствует.

Интересно отметить, что аналогичная опция кроссфейдинга с функцией Automix уже доступна в Spotify. Таким образом, Apple пытается догнать конкурента и предложить аналогичные функции в приложении Apple Music.

Ожидается, что обновления для Apple Music и функция "Passthrough" будут представлены на конференции WWDC 10 июня.