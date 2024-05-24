Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
iOS 18 добавит функцию умных переходов между треками для Apple Music и функцию «Passthrough»
На предстоящей конференции WWDC Apple представит обновления для своих продуктов, включая приложение Apple Music в iOS 18.

Согласно последним сообщениям, Apple готовится представить обновления для Apple Music, а также загадочную функцию под названием "Passthrough", возможно, что-то подобное функции "Gapless Playback" в Spotify.

реклама

Одной из главных новинок, которую Apple планирует внести в приложение Apple Music, является функция "Умный переход между песнями". Эта функция предлагает более плавные переходы между песнями, чем существующая функция кроссфейд. Вместо отдельной опции, "Умный переход между песнями" будет создан на основе функции кроссфейд и позволит пользователям регулировать время между композициями от одной до двенадцати секунд.

Также Apple планирует представить функцию "Passthrough", которая будет доступна только для поддерживаемого оборудования. Пока неизвестно, как именно эта функция будет связана со звуковым пространством, но предполагается, что она может иметь отношение к Spatial Audio. Возможно, "Passthrough" будет новым названием для Spatial Audio, но точная информация пока отсутствует.

Интересно отметить, что аналогичная опция кроссфейдинга с функцией Automix уже доступна в Spotify. Таким образом, Apple пытается догнать конкурента и предложить аналогичные функции в приложении Apple Music.

Ожидается, что обновления для Apple Music и функция "Passthrough" будут представлены на конференции WWDC 10 июня.

#ios 18
+
Написать комментарий (0)
Apple выпустит обновление iOS 18 с ChatGPT
В iOS 18 появится функция Eye Tracking для управления iPhone и iPad движением глаз
Bloomberg: Apple сделает Siri умнее, а позже создаст аналог ChatGPT
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новейшая российская ракета Х-38МЛ разрушила до основания укрепленный район ВСУ
2
Швеция усилила оборону острова Готланд на Балтике из-за опасений, что РФ установит над ним контроль
1
"Краснополь" с лазерной ГСН догнал и уничтожил M1A1SA Abrams с установленной ДЗ "Контакт-1"
2
Украинские конструкторы превратили БЭК Sea Baby в морской аналог "Града" и атаковали позиции ВС РФ
2
Google представила стабильную версию Android Auto 12.0
+
Samsung готовится к релизу смарт-часов Galaxy Watch Ultra и Watch FE
+
Теория формирования галактик под вопросом — обнаружено слишком много карликовых галактик-спутников
+
В Китае разрабатывают жаропрочный алюминиевый сплав для аэрокосмической промышленности
+
Память DDR6 будет в два раза быстрее самых быстрых модулей DDR5
7
Российский FPV-дрон «Пиранья» получил защиту от систем РЭБ украинской армии и стал ещё более опасен
+
BYD заявила о начале продаж своего хэтчбека Seagull на европейском рынке в следующем году
+
Компания SpaceX Илона Маска запустила первые спутники для новой шпионской группировки США
+
Вышел новый CGI-трейлер ELDEN RING: Shadow of the Erdtree
+
The Times: Наступление России в Харьковской области началось с применения новой тактики
+
Марсоход NASA собрал образцы пород Марса для поиска следов древней жизни
+
Главный сценарист Fallout 2 считает, что эта игра навредила серии больше, чем проекты от Bethesda
1
В Красноярске запустили производство станков термической резки металла
+
Браузер Microsoft Edge научился налету переводить на русский язык видеоролики с YouTube, но «Яндекс Браузер» давно так умеет
4
В США заявили, что ASML по указанию из Вашингтона может превратить все литографы TSMC в металлолом
+
Импортозамещающее производство теплообменников запущено под Тверью
+

Популярные статьи

Как поживает GeForce GTX 1080 Ti в 2024 году, и стоит ли покупать кота в мешке за 24 000 рублей
28
AMD Radeon RX 560 - маленький шедевр, растоптанный майнингом
44
11 самых популярных SSD 2024 года — покупатели экономят на скорости, но не на объеме
80
Пытаюсь приспособить к жизни нестандартного представителя X86 совместимых компьютеров
22
Как я улучшил вентиляцию игрового ПК в старом корпусе — 5 полезных лайфхаков
63
Опять поломали что работало, или как я обновил Wine и получил новые проблемы с играми в Linux
73
На что способна сборка GeForce GTX 1060 + Core i3-10100F в 2024, и почему вам срочно нужен апгрейд
26
СМИ: Провал проекта Vulcan показывает, что США так и не смогли заменить российский двигатель РД-180
29
“Сомневающийся орел”: Зачем Пентагон потратил еще $800 млн на гиперзвуковую ракету которая не летает
2
Newsweek: Су-57 станут проблемой для украинских F-16 из-за своих передовых возможностей
8

Сейчас обсуждают

botph
01:43
Когда его из Польши на родину выпнут :)
"Краснополь" с лазерной ГСН догнал и уничтожил M1A1SA Abrams с установленной ДЗ "Контакт-1"
VRoman
01:27
Глядишь после перехода к действительно массовому производству HBM всё же достаточно подешевеет чтобы появиться в пользовательских видеокартах?
На фоне высокого спроса на HBM компания Micron решила увеличить капитальные затраты
Даниил Тараканов
01:23
Я на ней спокойно в кс2 играю )
AMD Radeon RX 560 - маленький шедевр, растоптанный майнингом
Alex Look
01:10
"В настоящее время нет никаких причин сомневаться в том, что спутниковый 5G по стандарту NTN (Non-Terrestrial Networks) в России в 2027 году не появится. " - Поняяятно ... А люди надеялись, что нет н...
Российская компания запустила первый коммерческий спутник с поддержкой технологии 5G
Sash33
01:04
а вот что вы играете? озвучьте говносписок плиз
На что способна сборка GeForce GTX 1060 + Core i3-10100F в 2024, и почему вам срочно нужен апгрейд
Красный Комиссар
01:01
жопы любишь, пидор?
AMD Radeon RX 560 - маленький шедевр, растоптанный майнингом
Вячеслав Тарасов
00:59
Ни каких проблем с памятью. У меня на VEGA 64 ширина шины 2048 bit и все норм!
RTX 5090 может получить 32Gb памяти GDDR7 и 512-битную шину
Sash33
00:58
Игра отсосиновое говнище, кто в это будет играть?
На что способна сборка GeForce GTX 1060 + Core i3-10100F в 2024, и почему вам срочно нужен апгрейд
Константин Богданов
00:54
Третий год а всё твердят что особых изменений не произошло. Видать ещё внуки воевать будут. Хотя о куда им браться если все на войне.
Министерство обороны: Российские войска полностью освободили населённый пункт Андреевка
Sash33
00:35
RDRAM?
Память DDR6 будет в два раза быстрее самых быстрых модулей DDR5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем