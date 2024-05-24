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ddr22
Цена Galaxy Ring от Samsung может составить от 300 до 350 долларов
Ожидается, что компания представит Galaxy Ring вместе с другими моделями в ближайшие месяцы.

Согласно последней утечке информации, цена на Galaxy Ring от компании Samsung может оказаться выше, чем ожидалось. Устройство ожидается на рынке во второй половине этого года. Есть предположения о том, что Galaxy Ring будет стоить дороже, чем конкуренты, и будет позиционироваться рядом с Oura Ring. Ранее были слухи о том, что Galaxy Ring может быть дешевле конкурентов, однако последняя утечка информации опровергает это предположение.

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Инсайдер Йогеш Брар сообщил, что цена Galaxy Ring в США составит примерно от $300 до $350. Это означает, что устройство будет дороже Galaxy Watch 7, что вызывает некоторое удивление, так как оба устройства имеют функции отслеживания состояния здоровья. Ранее предполагалось, что Galaxy Ring будет иметь низкую цену по сравнению с другими рыночными предложениями. Однако учитывая, что Galaxy Ring будет конкурировать с Oura Ring третьего поколения, цены на Galaxy Ring ожидаемо будут выше. Кольцо Oura требует подписки для доступа к дополнительным функциям, и видимо, Samsung придерживается такой же стратегии с Galaxy Ring. Однако это пока является лишь догадкой, так как само устройство еще не было представлено, и остаются вопросы о его функциональности.

Galaxy Ring имеет важное значение для Samsung, так как оно будет переводить фокус компании с устройств, которые можно носить на запястье, на устройства в форме кольца. Устройство будет иметь встроенные акселерометр и гироскоп, что указывает на то, что Samsung смогла уместить технологию в устройстве миниатюрного размера. Вместе с Galaxy Ring Samsung планирует выпустить Galaxy Watch FE, Galaxy Watch 7 и Galaxy Watch 7 Ultra, имея надежду захватить рынок носимых устройств и предложить разнообразные решения для потребителей.

#galaxy ring
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Samsung подтверждает, что линейка Galaxy Watch 7 будет иметь три модели
Презентация Samsung Galaxy Unpacked пройдет 10 июля в Париже
Цена Samsung Galaxy Ring может составить от 300 до 350 долларов
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