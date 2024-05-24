Crime Boss: Rockay City дебютировала на ПК в марте 2023 года, но только в Epic Games Store. Теперь игра отправляется в Steam.

Crime Boss: Rockay City выйдет на платформе Steam 18 июня. На всех платформах также появится новое DLC под названием Cagnali's Order, включающее четыре антиутопические миссии. Опубликованная дорожная карта разработчиков также обещает новые обновления в 2024 и 2025 годах.

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Игра Crime Boss: Rockay City изначально получила неоднозначные отзывы, но разработчики выпустили множество бесплатных обновлений, улучшив ее качество. Глава отдела разработки INGAME Studios выразил благодарность сообществу за поддержку и обещает дальнейшее развитие игры. Для пользователей Steam будет доступно специальное предложение, позволяющее бесплатно получить DLC и предыдущие расширения.

Разработчики также анонсировали планы на будущее. К уже объявленным обновлениям добавятся новые скины боссов, новые играбельные персонажи и режим Horde, который будет выпущен в 2025 году. В дополнение к этому, планируется выпустить новые многопользовательские миссии и другой контент.