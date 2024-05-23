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ddr22
GALAX представила видеокарты серии Classic на базе RTX 4070 SUPER и RTX 4070 Ti SUPER
Эти карты обладают двухслотовым дизайном с боковым обдувом и предназначены для использования в рабочих станциях и серверах рендеринга графики

Компания GALAX представила свою новую линейку видеокарт Classic, которая основана на графических чипах NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4070 SUPER. Эти карты отличаются кулерами с боковым обдувом и имеют 2-слотовую толщину, что делает их идеальными для установки в рабочие станции или серверы, где используются несколько карт.

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Они имеют общий дизайн платы с алюминиевым радиатором канального типа и боковым вентилятором для лучшей вентиляции. Карта притягивает воздух с обеих сторон и имеет крышку, которая не выходит за пределы печатной платы для обеспечения достаточного пространства для соседней карты.

Алюминиевый радиатор проходит через всю толщину карты и выходит из кожуха кулера, при этом задний кронштейн ввода/вывода имеет большие вентиляционные отверстия. Количество разъемов для подключения мониторов включает в себя три DisplayPort 1.4 и HDMI 2.1.

Питание осуществляется через 16-контактный разъем 12VHPWR, расположенный на задней части карты. RTX 4070 SUPER обладает 7 168 ядрами CUDA на 56 SM, а RTX 4070 Ti SUPER - 8 448 ядрами CUDA на 66 SM. Обе карты работают на стандартной тактовой частоте NVIDIA для своих графических процессоров. Но цены пока не были сообщены.

Пользователи считают, что расположение разъема питания показывает, что карты предназначены для установки в стойку или сервер, другие отмечают, что карты выглядят идеально для задач глубокого обучения и расположение разъемов питания удобно.

Большинство пользователей положительно отзываются о минималистичном дизайне карт и ценят расположение разъема питания. Кто-то скучает по видеокартам с вентилятором, которые могут быть установлены в любой корпус.

#galax
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