JEDEC подтвердила использование памяти CAMM2 для настольных ПК, включая стандарты DDR6 с скоростью до 17,6 Гбит/с и LPDDR6 с скоростью до 14,4 Гбит/с.

JEDEC подтвердила использование новых стандартов памяти CAMM2 для настольных ПК, включая DDR6 и LPDDR6. Эти стандарты памяти будут обеспечивать скорость передачи данных, до 17,6 Гбит/с. JEDEC планирует закончить разработку следующего поколения стандартов в ближайшем будущем, но уже есть информация о том, что ожидать от этих новых стандартов.

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LPDDR6 будет заменой существующей памяти LPDDR5 и будет иметь максимальную скорость передачи данных до 14,4 Гбит/с. Она также будет использовать 24-битный канал, состоящий из двух 12-битных подканалов, и обеспечит начальную пропускную способность до 28 ГБ/с. Стандарт DDR6 будет иметь начальную скорость 8,8 Гбит/с и до 17,6 Гбит/с. В будущем ожидается, что скорость DDR6 будет дальше увеличиваться до 21 Гбит/с.

Один из интересных новых стандартов - это стандарт памяти CAMM2, который решает проблемы существующих стандартов SO-DIMM и DIMM, такие как модернизация, ремонтопригодность и сложность материнской платы. Он имеет широкую поддержку от поставщиков памяти и основан на стандартах DDR5, LPDDR5 и LPDDR5X с емкостью до 256 ГБ.

CAMM2 исключает необходимость в паяном разъеме, и модули DIMM2 CAMM2 размещаются горизонтально вместо вертикального расположения. Этот новый дизайн позволяет достичь максимальной производительности и емкости настольных ПК. Хотя это потребует нового подхода к материнским платам и новых разработок, некоторые производители материнских плат уже планируют использовать CAMM2 DIMM в будущем.

В целом, ожидается, что новые стандарты памяти CAMM2 для настольных ПК, включая DDR6 и LPDDR6, обеспечат высокую скорость передачи данных, что является значительным развитием в сегменте памяти.