Китайский производитель Shenzhen Weibu Information Inc. объявил о том, что их новый игровой портативный компьютер GP10 будет работать на базе процессорной платформы Intel Lunar Lake «Core Ultra 200V».

Китайский производитель Shenzhen Weibu Information Inc. объявил, что его грядущий игровой портативный компьютер GP10 будет оснащен процессорами нового поколения Intel Lunar Lake «Core Ultra 200V». Это означает появление конкуренции на рынке между процессорами Lunar Lake от Intel и Strix Point от AMD.

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Портативный компьютер GP10 был представлен на выставке Computex Taipei, и его ключевые характеристики уже известны. Он будет работать на процессоре Intel Lunar Lake «Core Ultra 200V», хотя подробные детали о самом процессоре пока неизвестны. В настоящее время известно о четырех SKU, включая Core Ultra 5 238V и Core Ultra 5 234V. Процессоры Lunar Lake прекрасно подходят для портативных компьютеров, так как они предназначены для тонких и легких платформ.

Ожидается, что процессоры Intel Lunar Lake «Core Ultra 200V» будут включать до 4 ядер P-Core на базе архитектуры ядра Lion Cove, до 4 ядер LP-E на базе архитектуры ядра Skymont, до 8 ядер Xe2-LPG iGPU на базе графической архитектуры Battlemage и новый NPU, обеспечивающий более 100 Тфлопс общих вычислений платформы для рабочих нагрузок искусственного интеллекта. Предполагается, что TDP будет варьироваться от 7-11 Вт до 15-28 Вт.

Дизайн портативного компьютера GP10 показывает экран в центре с двумя джойстиками по бокам, которые могут быть съемными. У каждого джойстика есть все необходимые кнопки и триггеры. На задней панели будут предусмотрены вентиляционные отверстия для отвода горячего воздуха из корпуса.

В дополнение к процессорам Intel Lunar Lake, игровой портативный компьютер GP10 будет оснащен 10,95-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 1920x1200 и максимальной частотой обновления 120 Гц. Он будет поддерживать до 64 ГБ памяти LPDDR5x и будет иметь различные входы/выходы, включая слот M.2 2280 для накопителей емкостью до 2 ТБ, USB 4.0 Type-C, 3,5-мм аудиоразъем, TF SD-карту и WIFI.