По слухам, Sony и LEGO разрабатывают новую игру под названием LEGO Horizon Adventures, которая будет иметь похожий геймплей на Horizon Forbidden West, но с эстетикой LEGO.

Согласно слухам, Sony и LEGO скоро выпустят новую игру под названием LEGO Horizon Adventures. Новая игра будет иметь эстетику LEGO и, предположительно, изменения в геймплее. Она будет похожа на Horizon Forbidden West, с добавлением реалистичной графики, отличной от других игр LEGO на рынке. Рекламный трейлер уже готов, и официальный анонс может состояться в ближайшее время.

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Поскольку LEGO Horizon Adventures похожа на последнюю часть серии Horizon, игрокам рекомендуется ознакомиться с Horizon Forbidden West, чтобы быть в курсе последних приключений Элой. Здесь игроки смогут насладиться огромным и красивым миром, улучшенной боевой системой и перемещением, а также отличным сюжетом, который, возможно, подразумевает будущий сиквел.

Один из пользователей заявил, что последний опыт с LEGO-версией «Властелина колец» ему не понравился, поэтому он сомневается в успехе LEGO-версии Horizon. Однако другие игроки выразили надежду на положительный результат, основываясь на удовольствии, полученном от игры LEGO Star Wars The Skywalker Saga.