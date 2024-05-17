Последнее обновление игры Ghost of Tsushima позволяет использовать одновременно технологии DLSS 2 и FSR 3.

Последнее обновление игры Ghost of Tsushima позволяет одновременно использовать две технологии – суперразрешение DLSS 2 от NVIDIA и генерацию кадров FSR 3 от AMD. Это позволяет игрокам получить лучшую производительность и качество изображения. Теперь геймеры могут получить более 170 кадров в секунду при разрешении 4K. Это особенно полезно для пользователей видеокарт GeForce RTX 30-й и 20-й серии, которые не поддерживают DLSS 3 - новую технологию с генерацией кадров. Они могут наслаждаться улучшенной производительностью без необходимости использования модификаций или дополнительного ПО.

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Многие геймеры отмечают, что FSR FG может работать со всеми типами сглаживания, а также без него, что делает его еще более удобным в использовании. Кроме того, DLSS FG демонстрирует высокую производительность, но в некоторых случаях может вызывать мерцание изображения.

Новые возможности оптимизации игры вызвали ложные настройки и другие проблемы у некоторых пользователей. Некоторые пользователи сообщают о том, что игра отказывается запускаться при включенном FSR FG или приводит к сбоям. Однако большинство игроков отмечают положительный эффект и отмечают, что использование DLAA в этой игре не так сильно нагружает систему, как в других играх с аналогичными функциями. Общая производительность игры Ghost of Tsushima с использованием DLSS FG сравнима с установкой целевого разрешения DLSS на 80% в других играх.