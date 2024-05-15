Lenovo старается улучшить соотношение цены и производительности настольных ПК, используя мобильные процессоры в линейке Legion.

Компания Lenovo представила новые конфигурации ПК Legion Blade 7000K, которые используют процессоры Intel 14-го и 13-го поколения HX по более низким ценам по сравнению с настольными чипами. Цель Lenovo - повысить соотношение цены и производительности настольных ПК, используя мобильные процессоры серии Intel HX.

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Новые настольные ПК под названием Legion Blade 7000K SE поддерживают самые современные спецификации. Модели 2024 года применяют подход MoDT (Mobile on Desktop), который интегрирует мобильные процессоры Intel 14-го и 13-го поколения в форм-фактор настольного ПК для оптимальной производительности и снижения стоимости. Дизайн Blade 7000K SE остается таким же, как у предыдущих моделей, с сетчатой конструкцией на передней панели для обеспечения воздушного потока и RGB-подсветкой логотипа LEGION.

Наиболее значительными изменениями в новых моделях являются процессоры Intel Raptor Lake Refresh, такие как Core i9-14900HX, Core i7-14650HX и Core i7-13650HX. Они заменяют настольные процессоры и призваны обеспечить лучшее соотношение цены и производительности. Помимо этого, настольные ПК оснащены графическими процессорами NVIDIA Ada «GeForce RTX 40», такими как RTX 4070 Ti Super, RTX 4060 Ti и RTX 4060.

Первые маркетинговые изображения от Lenovo показывают, что новые конфигурации Blade 7000K SE значительно превосходят предыдущие модели благодаря использованию обновленной архитектуры процессоров Intel 14-го поколения и увеличенному объему памяти. Цены на новые модели пока не были сообщены, но ожидается, что они будут более конкурентоспособными и дешевле, чем настольные процессоры стандартного типа.