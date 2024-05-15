Компания GALAX также представила модели с разной мощностью, начиная от базового уровня до высокого сегмента.

Компания GALAX представила новую линейку блоков питания «OMEGA» с сертификатами Cybenetics, ATX 3.0 и PCIe 5.0. Эти блоки питания, отличающиеся высокими показателями мощности, разработаны для долговечности и эффективности. Линейка включает пять различных моделей с мощностью от 500 до 1200 Вт.

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Важным улучшением, которое предлагает линейка блоков питания OMEGA от GALAX, является их сертификация Cybenetics. Эта организация использует стандарты ETA для оценки эффективности блоков питания, применяя более строгие требования, чем рейтинги мощности 80 PLUS. Это говорит о том, что блоки питания OMEGA от GALAX на самом деле являются надежными и качественными продуктами.

Линейка блоков питания OMEGA включает несколько моделей разной мощности и функциональности. Начиная с модели OMEGA GL500S с сертификатом 80 PLUS Bronze и Cybenetics Bronze, которая представляет собой немодульный блок питания, и заканчивая моделью OMEGA GLX1200 с мощностью 1200 Вт, полностью модульным блоком питания, поддерживающим PCIe 5.0 и ATX 3.0, и имеющим сертификаты 80 PLUS Gold и Cybenetics Platinum. Таким образом, GALAX предлагает различные варианты блоков питания для разных потребностей, включая средний и высокий уровень производительности.

Информация о ценах и доступности новых блоков питания GALAX OMEGA пока неизвестна. Стоит отметить, что выход GALAX на рынок блоков питания является смелым шагом, но благодаря сертификации Cybenetics они заслуживают доверия.



