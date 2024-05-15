Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Сериал Tomb Raider выйдет на Amazon Prime Video
Компания Amazon MGM Studios объявила, что сериал Tomb Raider будет показан исключительно на платформе Prime Video.

Amazon приступил к разработке сериала по игре Tomb Raider, который будет выпущен эксклюзивно на платформе Prime Video. Сценаристкой и продюсером проекта станет Фиби Уоллер-Бридж, известная благодаря своим наградам за фильм "Блошиный мешок". Она заявила, что Tomb Raider играла огромную роль в ее жизни, и она с нетерпением ждет возможности перенести эту историю на телевидение.

реклама

В качестве исполнительных продюсеров сериала также выступят Дженни Роббинс, Дмитрий М. Джонсон, Майкл Шил и Legendary Television, а также Crystal Dynamics. Пока неизвестен актерский состав, но Amazon Games заявили, что сериал и новая игра у них будут иметь отдельные сюжеты.

Информация о новой игре, которая разрабатывается Crystal Dynamics, возможно, будет представлена на ближайших игровых мероприятиях. Пока ожидаемые детали о проекте включают в себя открытый мир и индийский сеттинг.

Некоторые пользователи выразили свои опасения относительно будущего сериала. Они опасаются, что Amazon может испортить Tomb Raider, сделав его идеологически однобоким. Однако другие ожидают, что сериал будет на уровне шоу по Fallout.

#tomb raider
+
Написать комментарий (0)
Новая игра Tomb Raider получит полностью открытый мир
Следующая игра Tomb Raider может предложить открытый мир и Индию
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Испытания первого клиновоздушного ракетного двигателя прерваны из-за его крушения на взлетной полосе
+
Строящийся Большой Смоленский мост станет частью новой широтной магистрали в Санкт-Петербурге
+
В России разработали экспериментальный сплав для перспективных термоядерных реакторов
2
Пользователи Android могут использовать приложение Revanced для блокировки рекламы на YouTube
7
В России разработали модернизированную модель станка с ЧПУ для авиационного двигателестроения
1
Samsung может представить функцию «Battery AI» на более старых моделях
+
Одиночные майнеры Bitcoin на грани разорения и тратят на электричество больше, чем зарабатывают
4
Умельцу удалось установить Windows 11 на Nintendo Switch и даже запустить на ней игру
1
Новое поколение процессоров AMD вынудит пользователей перейти на Windows 11
7
Смартфон Huawei Mate 70 получит новый чип Kirin с суперядрами
+
ASUS готовит к запуску новую игровую консоль ROG Ally X
1
Новый складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip6 может выйти исключительно с чипом Snapdragon 8 Gen 3
+
Snapdragon 8 Gen 4, возможно, будет работать на частоте 4,26 ГГц
4
Samsung Galaxy A54 5G получил обновление One UI 6.1 с Galaxy AI
+
Немецкий ОБТ «Леопард 2А6» поражен российским «Краснополем» на Марьинском направлении
+
Подтверждена дата глобального запуска смартфонов Poco F6 5G и F6 Pro 5G
1
Разработчики игры Dragon Age: Dreadwolf, включая студию BioWare, готовы выпустить игру в этом году
2
Почему выход RTX 5090 может не оправдать ожиданий
14
Спутниковый интернет Starlink от SpaceX становится прибыльным спустя пять лет после запуска
+
Microsoft без лишнего шума разблокировала обновления Windows и Office для пользователей из РФ
1

Популярные статьи

Во что поиграть, если не нравится Heroes of Might and Magic III
98
Подсчитываем, насколько более мощный ПК можно собрать за стоимость игрового ноутбука в 2024 году
12
Как я зря потратил 8500 рублей или неудачный апгрейд старого SATA SSD на новый M.2 NVMe SSD
47
Broken Roads - нудная и абсолютно безыдейная игра (субъективный обзор)
+
Сколько герц осилит ваше зрение или предел мониторов для игровой индустрии
168
Какими будут видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5000 Blackwell – мой прогноз
58
Итоги гоночного уик-энда 11-12 мая
1
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Май)
8
Почему сегодня плохое время для покупки GeForce RTX 4090, и сколько времени нужно подождать
82
О наступлении в Харьковской области - с картами, фотками и большими буквами
24

Сейчас обсуждают

Сергей Гончаров
03:35
очнись сынок - https://technical.city/ru/cpu/Core-i9-9980XE-protiv-Ryzen-9-7950X3D
В чем недостаток процессоров Core Ultra 200 и почему их можно не ждать
Александр Дедок
03:35
да, грамотность бы тебе подтянуть. Даже предмет на котором ты так зациклен правильно написать не можешь. Фаллос пишется с 2 буквами "л".
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Май)
Валерий Агапов
03:25
Насчёт плохо может быть, а может наворовали и угомонились, но скорее всего воруют дальше дистанционно. Ни у кого никто ничего не отнимал. НЕ пересмотр прихватизации это святое. А вообще информация инт...
При обыске у задержанного начальника управления кадров МО РФ Кузнецова нашли денег на сумму более 100 млн рублей
Александр Дедок
03:24
Как ты самокритичен :)) Всю правду ты о себе написал и добавить особо нечего.
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Май)
Аркадий Еремеев
03:20
Для этого нужен моник
4K телевизор LG OLED evo C4 с частотой 120 Гц поступил в продажу
Tarment
02:36
абсолютно плевать на весь твой надуманный бред, на архитектуры и прочую хрнь, как будто процы не тянули всё что нужно
В чем недостаток процессоров Core Ultra 200 и почему их можно не ждать
:-) ПеРеЦ
02:28
Прикупил пару месяцев назад.. Sapphire RX 580 Nitro+.. правда не на 8 а на 4Gb ...у местного продавца на Лохито... Покупал для своего старенького ПК... на 1156 сокете с Xeon X3450 (с не большим разгон...
Radeon RX 580 до сих пор не утратила актуальности и способна запускать популярные игровые новинки
Александр Дедок
02:17
Вот не знает автор мат.части + пишет по онлайн конфигураторам. Стыдно не знать что 510 чипсет с 10 поколением кроме i7-i9 поддерживает максимум частоту памяти 2667. Также стыдно не знать, что видеокар...
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Май)
Vorvort
02:12
Если у хейтеров горит пердак - значит я всё делаю правильно!
Почему сегодня плохое время для покупки GeForce RTX 4090, и сколько времени нужно подождать
Александр Дедок
02:07
в чем? собирал клиенту комп в 2017 году. мат плата X370 от Gigabyte, у интел же на тот момент было только 7 поколение, 4 ядра 8 потоков и все, потолок 7700к. Был выбор или I5-7600 или 1600 райзен + ма...
В чем недостаток процессоров Core Ultra 200 и почему их можно не ждать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем