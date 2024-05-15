Компания Amazon MGM Studios объявила, что сериал Tomb Raider будет показан исключительно на платформе Prime Video.

Amazon приступил к разработке сериала по игре Tomb Raider, который будет выпущен эксклюзивно на платформе Prime Video. Сценаристкой и продюсером проекта станет Фиби Уоллер-Бридж, известная благодаря своим наградам за фильм "Блошиный мешок". Она заявила, что Tomb Raider играла огромную роль в ее жизни, и она с нетерпением ждет возможности перенести эту историю на телевидение.

реклама

В качестве исполнительных продюсеров сериала также выступят Дженни Роббинс, Дмитрий М. Джонсон, Майкл Шил и Legendary Television, а также Crystal Dynamics. Пока неизвестен актерский состав, но Amazon Games заявили, что сериал и новая игра у них будут иметь отдельные сюжеты.

Информация о новой игре, которая разрабатывается Crystal Dynamics, возможно, будет представлена на ближайших игровых мероприятиях. Пока ожидаемые детали о проекте включают в себя открытый мир и индийский сеттинг.

Некоторые пользователи выразили свои опасения относительно будущего сериала. Они опасаются, что Amazon может испортить Tomb Raider, сделав его идеологически однобоким. Однако другие ожидают, что сериал будет на уровне шоу по Fallout.