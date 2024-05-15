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ddr22
Функция Google Photos «Ask Photos» позволит искать фото с помощью голосовых и текстовых запросов
На конференции Google I/O была представлена новая функция Google Photos под названием "Ask Photos".

Функция "Ask Photos" в Google Photos позволяет пользователям искать изображения с помощью голосовых и текстовых подсказок. Эта функция была представлена на конференции Google I/O и предлагает возможность просить приложение найти информацию на фотографиях. Теперь пользователи могут использовать Google Photos для поиска нужной информации, просматривая свою галерею.

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Особенностью новой функции "Ask Photos" является то, что она не только ищет изображения, но и может анализировать содержимое на фотографиях. Например, она может искать номерные знаки на конкретной модели автомобиля, что делает поиск более удобным и быстрым. Кроме того, эта функция также работает с видео, что делает ее еще более мощной в использовании. Google обещает распространить функцию "Ask Photos" в ближайшие месяцы.

Эта новая функция может быть очень полезной для пользователей Android и Google Photos, так как она значительно упрощает процесс поиска нужных снимков. Вместо того чтобы тратить время на просмотр галереи, пользователь может просто попросить приложение найти нужную информацию или фотографию. В настоящее время неизвестно, требуется ли активное подключение к Интернету для работы этой функции, но дополнительные детали будут представлены в ближайшее время.

Комментарии пользователей к этой новой функции разделились. Некоторые выражают радость от ее появления, в то время как другие считают, что использование такой функции является проявлением лени.

#google
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