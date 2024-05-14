Nintendo возможно работает над улучшенной версией игры The Legend of Zelda: Breath of the Wild для своей следующей консоли, Switch 2.

По сообщению сайта X, существуют предположения о том, что Nintendo работает над улучшенной версией игры The Legend of Zelda: Breath of the Wild (BOTW) для консоли Switch 2. Ранее были слухи о том, что Nintendo показала улучшенную версию игры на выставке Gamescom прошлого года. Хотя это была закрытая демонстрация, одной из показанных игр, как утверждается, была улучшенная версия Zelda. Затем утечка с сайта SEGA/Atlus под ником «Мидори» подтвердила, что Nintendo в действительности занимается разработкой улучшенной версии BOTW для Switch 2.

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Отмечается, что Nintendo имеет проект с кодовым названием U-King, который, возможно, связан с следующей консолью данной компании. Это становится интересным фактом, так как кодовое имя для Breath of the Wild также было U-King. Также, суффикс «O», который ранее не использовался Nintendo, может быть предназначен для преемника Switch. Однако пока нет официального подтверждения этой информации.

В то время как эта информация не подтверждена, можно предположить, что Nintendo может выпустить версию BOTW для своей следующей консоли, учитывая тенденцию компании портировать игры с Wii U на оригинальную Switch.