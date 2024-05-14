Это стало возможным благодаря большим инвестициям Apple в искусственный интеллект.

Компания Apple заключила соглашение с OpenAI о внедрении функций ChatGPT в операционную систему iOS 18 и голосовой помощник Siri. Apple активно инвестирует в разработку технологий искусственного интеллекта и ранее вела переговоры с OpenAI, Google и Baidu о возможности интеграции их ИИ-утилит в свои продукты. Однако сейчас стало известно о заключении соглашения с OpenAI.

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iOS 18 будет самым крупным обновлением для iPhone в истории компании, и в нем будет реализован большой прорыв в области искусственного интеллекта. Apple изучает различные языковые модели и инструменты, которые будут использованы в Siri и стоковых приложениях. Согласно источникам, Apple закончила работу над соглашением с OpenAI, и новые технологии будут доступны на iPhone в конце этого года.

Благодаря этому сотрудничеству, Apple предложит чатбота на базе ChatGPT в составе iOS 18. Это явно указывает на то, что Siri получит серьезное улучшение. Ранее предполагалось, что Apple откажется от чатбота с искусственным интеллектом, однако новые заявления компании опровергают эти слухи.

Помимо сотрудничества с OpenAI, Apple также продолжает переговоры с Google о возможном партнерстве. На данный момент известно мало о деталях этого потенциального сотрудничества.

Следующим важным событием для Apple будет мероприятие WWDC, которое состоится 10 июня. На этом мероприятии компания представит новые версии операционных систем, включая iOS 18. Главным акцентом презентации будет сделано на изменения в области искусственного интеллекта, которые будут внедрены в iOS 18 в конце этого года.