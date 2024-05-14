Устройство будет представителем сегмента раскладных телефонов и будет похожим на другие модели на рынке.

Xiaomi готовится запустить свой первый телефон-флип по имени Xiaomi MIX Flip. Изображение телефона показывает, что Xiaomi MIX Flip имеет типичный флип-дизайн, с двумя камерами на задней панели и большим экраном. Устройство будет оснащено процессором Snapdragon 8 Gen 3 и быстрой зарядкой мощностью 67 Вт. На рынке раскладных телефонов, Xiaomi MIX Flip, представит конкуренцию главному игроку - Samsung.

реклама

Фотография Xiaomi MIX Flip подтверждает, что внешний вид устройства почти идентичен другим флип-телефонам на рынке. На верхней панели расположены две камеры с брендом Leica и светодиодная вспышка. Экран занимает значительную часть задней панели, и он достаточно большой для обеспечения комфортной работы. Хотя нет точной информации о дате выпуска, предполагается, что Xiaomi MIX Flip может появиться на рынке в конце года, одновременно с Xiaomi MIX Fold 4.

Xiaomi MIX Flip обещает быть конкурентоспособным из-за своих характеристик, таких как процессор Snapdragon 8 Gen 3 и быстрая зарядка мощностью 67 Вт. Такие особенности, как 50-мегапиксельный основной датчик и ультраширокоугольный вторичный датчик, также добавят ему привлекательности.