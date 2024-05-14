Предполагается, что чипсет будет использовать передовые технологии и будет производиться по 3-нм техпроцессу TSMC.

MediaTek и NVIDIA совместно разрабатывают новый чипсет, который будет конкурировать с Qualcomm Snapdragon X Elite. Дизайн этого чипсета должен завершиться в третьем квартале текущего года и будет использовать передовые технологии, включая 3-нм техпроцесс TSMC. Ожидается, что новый чипсет сможет конкурировать с M4 от Apple, особенно в области литографии. Цена этого чипсета, по слухам, составит 300 долларов за штуку.

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MediaTek и NVIDIA хотят воспользоваться растущим сегментом компьютеров с искусственным интеллектом и создать здоровую конкуренцию в этой области. Чипсет от MediaTek и NVIDIA, вероятно, обгонит конкурентов по графической производительности.

Ожидается, что дизайн чипсета будет проверен в четвертом квартале этого года, а массовое производство начнется в первой половине 2025 года. Цена этого чипсета может быть высокой из-за использования передовых технологий, но благодаря массовому производству на 3-нм техпроцессе TSMC стоимость производства снизится.

Особенностью этого нового чипсета является использование упаковки CoWoS (Chip-on-wafer-on-substrate) от TSMC. Однако в рассматриваемом отчете эта упаковка не упоминается, поэтому возможно это была ошибка или неправильный перевод.

Стоит отметить, что MediaTek и NVIDIA уже ранее сотрудничали, в внедрении чипсетов GPU в автомобильную промышленность. Поэтому предполагается, что эти компании имеют здоровые деловые отношения, которые могут положительно сказаться на выпуске нового чипсета.