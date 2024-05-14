OpenAI представила новую модель GPT-4o (Omni) для приложения ChatGPT, которая обеспечивает улучшенные общие возможности и голосовое взаимодействие с пользователями.

OpenAI представила новую модель GPT-4o (Omni), которая является частью приложения ChatGPT. Эта новая модель обещает продвинутый интеллект, улучшенные общие возможности и голосовое взаимодействие с пользователями в режиме реального времени. Теперь ChatGPT пытается стать персональным ассистентом, который активно общается с пользователями и предоставляет более широкие возможности. OpenAI утверждает, что приложение может реагировать на звуковые сигналы уже через 232 миллисекунды, что сравнимо с временем реакции человека при разговоре.

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Новая модель GPT-4o была значительно улучшена в различных стандартных бенчмарках и может выполнять перевод в режиме реального времени. Она также понимает более 50 языков. Кроме того, OpenAI планирует выпустить настольное приложение ChatGPT, которое может выступать в роли персонального помощника и видеть происходящее на экране, но только по команде пользователя. Изачально приложение было доступно только для macOS, но в скором времени ожидается выпуск приложения для Windows.

Однако новая модель GPT-4o будет доступна только для подписчиков платных программ Free, Plus и Team, которые получат в 5 раз больше возможностей и ранний доступ к модели. Возникают слухи о сотрудничестве между Apple и OpenAI, чтобы интегрировать искусственный интеллект в будущие операционные системы Apple.