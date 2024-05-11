Симулятор изготовлен из прочного алюминиевого профиля и стали, обеспечивая устойчивость и безопасность.

Компания Thermaltake, известный производитель компьютерных DIY-решений, объявила о выпуске гоночного симулятора GR500 Cockpit и тройной подставки для мониторов. Гоночные симуляторы предлагают новые возможности для игроков, позволяя им почувствовать себя за рулем гоночного автомобиля на трассе прямо в своем доме. Thermaltake GR500 Cockpit выполнен в виде ковша, имеет регулируемое сиденье из стекловолокна и оснащен полосами RGB-подсветки для создания эффектных световых эффектов. Кокпит поддерживает основные рули, переключатели скоростей и педали от различных производителей.

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Тройная подставка для монитора Triple Racing Monitor Stand предназначена для интеграции с кокпитом гоночного симулятора GR500 и позволяет использовать три монитора одновременно, обеспечивая широкий обзор игровой сцены. Подставка имеет стильный дизайн, выполненный из стали с порошковым покрытием, и поддерживает мониторы размером до 32 дюймов. Она также обладает регулируемой высотой и возможностью поворота экрана для оптимального положения мониторов.

Кокпит GR500 создан для любителей гонок и предлагает регулируемое сиденье для идеального положения за рулем. Он также имеет крепкую и прочную конструкцию, обеспечивающую безопасность и устойчивость. Благодаря подсветке RGB, кокпит выглядит стильно и элегантно.

Подставка для монитора Triple Racing Monitor Stand обеспечивает удобную установку мониторов и позволяет настраивать их положение для оптимального просмотра. Она не только обеспечивает устойчивость и надежность, но и добавляет эстетику гоночному симулятору. Благодаря широкому диапазону регулировок, геймеры могут настроить высоту и поворот экрана в соответствии с их предпочтениями.

Совмещение гоночного симулятора GR500 с гарнитурой VR, такой как Meta Quest 3, позволяет полностью погрузиться в мир гоночных соревнований.