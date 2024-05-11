По данным инсайдеров Benchlife.info, NVIDIA тестирует графические процессоры GeForce RTX 50 серии "Blackwell" с разной графической мощностью (TGP) от 250 Вт до 600 Вт.

Согласно информации от инсайдеров Benchlife.info, компания NVIDIA находится в процессе тестирования различных конфигураций своих графических процессоров (GPU) из серии GeForce RTX 50 «Blackwell». Эти тесты включают модели с разными общими графическими мощностями (TGP) в диапазоне от 250 до 600 Вт. Компания сфокусирована на разработке конструкций с TGP 250 Вт, которые предназначены для обычных пользователей, а также на более мощных вариантах до 600 Вт, ориентированных на энтузиастов. Ожидается, что модели с TGP 250 Вт будут компактными и энергоэффективными, что привлечет геймеров, ищущих баланс между производительностью и энергосбережением. Такие модели могут быть особенно привлекательными для сборщиков систем с малым форм-фактором или компаний, которые хотят предложить более компактные варианты охлаждающих систем. На другом конце спектра находится модель с TGP 600 Вт, которая, скорее всего, предназначена только для тестирования. Ожидается, что на самом деле будут выпущены модели с различными конфигурациями мощности между этими двумя экстремальными вариантами.

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Однако стоит отметить, что эти результаты тестов могут измениться, так как тестируются ранние версии GPU, которые не являются финальными. Обычно ранние версии GPU создаются для работы с программным обеспечением и прошивками, а финальные версии становятся более эффективными, оптимизированными и потребляют меньше энергии. На данный момент самая мощная модель из серии GeForce RTX 4090 имеет TGP 450 Вт. Поэтому стоит с осторожностью рассматривать эту информацию до появления дополнительных подробностей.

В комментариях пользователи отмечает, что если эффективность (отношение выполненной работы к использованной мощности) увеличится, то ограничения по мощности не будут иметь большого значения. Однако другие комментируют, что модели с мощностью 600 Вт могут быть слишком мощными и потреблять много энергии. Есть также предложение добавить дополнительный разъем питания для таких моделей.