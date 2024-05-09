Компания ASUS выпустила новую прошивку AMD AGESA 1.1.8.0 BIOS для своих материнских плат X670E, предоставляющую улучшенную поддержку процессоров AMD Ryzen 9000 «Zen 5»

Компания ASUS выпустила прошивку AMD AGESA 1.1.8.0 BIOS для своих материнских плат X670E. Эта обновленная версия BIOS обеспечивает улучшенную поддержку процессоров AMD Ryzen 9000 «Zen 5». Пока что неизвестно, какие изменения были внесены в данное обновление, но ожидается, что оно улучшит работу настольных ПК с будущим поколением процессоров Ryzen 9000.

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Список материнских плат, для которых доступна обновленная прошивка BIOS, включает модели ROG Crosshair, ROG Strix и ProArt. Компания ASUS предоставляет ссылки для загрузки BIOS для каждой из этих материнских плат.

Ожидается, что следующее поколение процессоров AMD Ryzen 9000 «Zen 5» будет представлено на выставке Computex 2024, и это может означать выпуск новой официальной версии прошивки BIOS AGESA 1.2.0.0 для этих процессоров.

Некоторые пользователи выразили свое недовольство этим обновлением, указывая, что они предпочли бы установить более новую версию прошивки, когда сами процессоры Zen 5 появятся на рынке. Однако другие отметили, что AMD AGESA постоянно развивается, и обновление BIOS является наиболее рациональным путем для поддержки новых процессоров.