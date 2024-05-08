Это может быть разочарованием для покупателей, так как базовая модель iPad Pro уже имеет высокую цену и доступна для предварительного заказа по цене $999.

Apple M4, новый процессор, который входит в новые модели iPad Pro, имеет меньшее количество производительных ядер, если выбраны варианты с меньшим объемом внутренней памяти - 256 или 512 ГБ. На презентации Apple «Let Loose» было объявлено, что iPad Pro будут оснащены 10-ядерным процессором, однако для получения такого процессора нужно выбрать модели с более высоким объемом памяти. Это вызвало разочарование среди потребителей, особенно учитывая высокую цену базовой модели, которая сейчас доступна для предварительного заказа по цене $999.

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Процессор M4 в моделях iPad Pro с 256 и 512 ГБ имеет всего 3 производительных ядра, вместо заявленных 4. Это решение не ново для Apple, так как компания часто показывает лучшую версию устройства на официальных мероприятиях, рекламируя его с лучшим процессором, который используется только в более дорогих моделях. В iPad Pro с памятью 256 или 512 ГБ, процессор M4 имеет 3 производительных и 6 эффективных ядер, образуя 9-ядерный кластер.

Однако, если выбрать iPad Pro с 1 или 2 ТБ памяти, то процессор M4 будет иметь 4 производительных и 6 эффективных ядер. Хотя уменьшение количества производительных ядер может влиять на производительность многоядерных задач, на практике пользователи маловероятно заметят разницу. Apple, очевидно, стремится использовать различные конфигурации процессоров, чтобы привлечь потребителей, желающих получить лучшее качество оборудования.