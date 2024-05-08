Основой этих планшетов стал чипсет M4, который обеспечивает высокую производительность.

Apple официально представила новую линейку iPad Pro с чипсетом M4. Дизайн и аппаратные характеристики планшетов получили значительные улучшения по сравнению с предыдущими моделями M2. Новые iPad Pro оснащены экраном с технологией Tandem OLED, которая повышает яркость и точность цветопередачи. Они также оборудованы дисплеем Ultra Retina XDR, который Apple называет "самым совершенным в мире".

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Толщина каждой модели M4 iPad Pro значительно уменьшилась благодаря обновленному OLED-дисплею, который не требует подсветки для освещения пикселей. 11 дюймовая модель имеет толщину всего 5,3 мм, а 13 дюймовая версия 5,1 мм, что делает их самыми тонкими продуктами Apple. Линейка M4 iPad Pro также обладает лучшими тепловыми характеристиками и оснащена чипсетом M4, который обеспечивает высокую производительность.

Камера M4 iPad Pro включает 12-мегапиксельный широкоугольный модуль и датчик LiDAR на задней панели, а также 12-мегапиксельную фронтальную камеру TrueDepth. В планшетах также есть один порт USB-C, поддерживающий Thunderbolt 3 или USB 4, и возможность подключения через Wi-Fi 6E и 5G.

Цены на новые модели iPad Pro начинаются от 999 долларов за 11 дюймовую версию и 1299 долларов за 13 дюймовую версию. Модели доступны с различными объемами памяти и поддержкой Wi-Fi + Cellular. Предварительные заказы на M4 iPad Pro начнутся 7 мая, а поставки начнутся 15 мая.