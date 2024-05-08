Новая клавиатура поставляется с функциональным рядом, что делает работу на iPad более удобной и продуктивной

Apple представила новую клавиатуру Magic Keyboard для нового iPad Pro с улучшенными функциональными возможностями, включая расширенный трекпад. Компания разработала эту клавиатуру, чтобы пользователи могли повысить свою общую производительность. Теперь им не нужно носить с собой отдельный ноутбук, чтобы выполнять все необходимые задачи.

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Новая клавиатура Magic Keyboard от Apple является идеальным решением для тех, кто хочет быть более продуктивным на своих iPad.

Кроме того, новая клавиатура Magic Keyboard будет доступна в двух новых цветах, которые будут сочетаться с цветами новых iPad Pro. Apple разработала эту клавиатуру для тех, кто хочет получить максимальную отдачу от своих iPad при использовании клавиатуры.

Новая клавиатура Magic Keyboard стоит от 299 долларов, а более крупный вариант можно приобрести за 349 долларов.