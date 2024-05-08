Это изменение приводится для более точного измерения скорости памяти, учитывая увеличение использования модулей, которые уже используют эту метрику.

Microsoft планирует внести изменения в измерение скорости памяти в предстоящем обновлении Windows 11. Вместо традиционной метрики "МГц", компания перейдет на более точную единицу измерения "MT/s". Это изменение позволит более точно измерить скорость работы памяти, особенно в контексте новых модулей памяти, которые все чаще используют эту метрику. Это изменение не имеет существенного влияния на саму скорость работы памяти, а скорее отражает количество передаваемых данных.

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Пользователь PhantomOcean3 заметил изменение в разделе "Производительность" в диспетчере задач на Windows 11 Beta build 22635.3570. Переход на использование единицы измерения "MT/s" вместо "МГц" не только изменяет формулировку, но и более точно отображает передачу данных, происходящую на обоих фронтах тактовой частоты в памяти DDR. Пока неизвестно, изменит ли Microsoft стандартное обозначение, но переход на более современную единицу измерения кажется достаточно логичным шагом, чтобы соответствовать современным тенденциям.

В комментариях пользователей также были высказаны различные мнения относительно этого изменения. Некоторые предложили использовать обозначение "Гб/с" или "Мбит/с", чтобы более точно отражать скорость передачи данных, независимо от конкретной технологии.